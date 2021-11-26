潘安邦與妻子王志翔鶼鰈情深。（王志翔提供）

潘安邦與王志翔戀愛時十分甜蜜。（王志翔提供）

潘安邦與王志翔婚後曾在美國發展其他事業。（王志翔提供）

潘安邦（左起）當年帶王志翔及好友陳淑麗、杜愛蒂在舊金山出遊。（王志翔提供）

夏玉順（左起）、陳淑麗及潘安邦（右起）和王志翔。（王志翔提供）

夏玉順（左起）、王志翔及潘安邦及友人。（王志翔提供）

已故歌手潘安邦逝世已8年，他演唱的經典歌曲《聚散兩依依》、《鄉間小路》、《思念總在分手後》等，至今仍為人們所傳唱。潘安邦的妻子王志翔應導演伍宗德及製作人周雅芳之邀，近來露面為弱勢團體拍攝「願有情」公益短片，一開頭播放了潘安邦的招牌歌曲《外婆的澎湖灣》，王志翔聽完4句歌詞，當場情緒失控淚崩。

潘安邦當年病逝震驚各界，由於家屬低調，網路上因此有不少誤傳消息，王志翔這次受訪也特別澄清，她說網路寫潘安邦享年52歲，其實是她的年紀，潘安邦當年其實是59歲辭世，她小他7歲；網路新聞也寫他是腎臟癌病逝，「雖然他之前有主動脈剝離還有腎臟癌，但做了60多次化療，癌症其實已獲得控制，但這都不是主因，主要是人工血管感染敗血病走的」。

王志翔當年帶著兒子陪潘安邦從美國回台治療，無奈事與願違，無法攜手走完下半輩子。這8年來，潘安邦仍深深烙印在王志翔心裡，有關他的一切都不敢聽、不敢看，他的所有東西也都收在櫃子裡，就怕觸景傷情、睹物思人。王志翔說，35歲的兒子目前仍單身，沒想交女友更沒想結婚，不過遺傳了潘安邦的音樂天份，「只是這市場常不盡人意」。

潘安邦當年紅遍大江南北，當年王牌經紀人夏玉順安排潘安邦到美國作秀，潘因此結識王志翔，當時她還只是個大二學生，後來劉家昌擔任導演、甄珍與銀霞姊妹倆在洛杉磯合拍電影《寒江秋水》，大夥兒都住在「甄珍大飯店」，銀霞和潘安邦飾演銀幕情侶，有天銀霞意外發現王志翔跑到潘安邦房間，王志翔笑回：「銀霞之後常調侃我，說她是全世界第一次知道我們在談戀愛的人。」

伍宗德、周雅芳與潘安邦、王志翔是多年好友，潘安邦去世時，周雅芳還曾入夢2 次，夢裡潘安邦跟她道別。這次周雅芳主動邀王志翔拍公益短片，也覺得王志翔主持過《環遊世界80天》、《浪漫的樂章》和《我愛紅娘》的經驗，不過王志翔猶豫了很久才點頭，「我25年沒上鏡頭，加上因為疫情，年中到現在胖了快5公斤還要背稿子，心裡難免有壓力」。

她為此刻意節食，花1周時間瘦3公斤，周雅芳也幫她找了最好的梳化，王志翔說：「我沒辦法跟雅芳說不，也覺得這是我可以回饋給社會的。」伍宗德和周雅芳這些年來總是熱心的想幫王志翔介紹男朋友，王志翔都婉拒，身邊朋友要幫忙介紹，她也無動於衷，「感覺才昨天的事，我一直都覺得他好像在外面演唱，也覺得沒什麼差別」。

她把大多心思花在兒子身上，王志翔說：「我覺得我很像大S，只要有兒子就沒老公的那種，我可以耶，我看大S的新聞，好像也是這種人，老公愛怎樣沒關係，讓他很自由，他去大陸發展、演唱，我都覺得他不在身邊不是多了不起的事」。

公益短片如下（伍宗德提供）

最有溫度的澎湖媳婦。（影音／取自願有情 Youtube）

導演伍宗德曾執導《家有仙妻》、《澀女郎》等經典電視作品，近年投身《願有情》公益短片拍攝，邀狄鶯、蕭薔、陳美鳳、謝祖武、陳明真、李翊君等藝人共襄盛舉。此次公益短片特地拉到潘安邦的故鄉澎湖拍攝，期待社會貢獻心力。

王志翔最後在這支「最有溫度的澎湖媳婦」影片中分享：「澎湖長期缺乏資源，惠民啟智中心值得被看見，值得大家伸出援手幫助他們，天下最美的不是風景，而是慈悲的人心，期待您的跨海結緣，與您在澎湖相會」。

惠民啟智中心是澎湖最早成立身心障礙者的必楓港，有6歲以下特殊需求孩子的早期療育，讓民眾知道早療的重要，提供醫護、復健及個別化的教學，有15歲以上的日間托育，培養生活自理及就業的能力，40年來幫助了上千個有需求的家庭，惠民啟智中心主任翁秀媚表示「我們希望外界看到的不是可憐他們，而是真正的去接納他們」。

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