備受用戶喜愛的三星Galaxy Note系列手機傳出將在年底停產，確定被排除在明年的生產計劃之外，此外，該系列的設計理念將融入Galaxy S Ultra當中，並增加可折疊的智慧型手機產量，以Fold取代Note系列。

綜合外媒報導，儘管今年初有傳言指稱三星雖然不會在今年推出Note系列新機，但有機會在明年回歸，如今傳出三星確定讓Note系列走入歷史，而先前將內建觸控筆加入到Ultra與Fold系列的舉動也暗示三星將做出旗艦機型的移轉。

報導指出，三星決定停止Note系列的主要原因是摺疊手機的產量增加，公司決定提高技術能力，進而穩定摺疊手機的產品良率並降低成本，最後逐步取代旗艦機型地位。

根據數據顯示，2019及2020年Galaxy Note系列的出貨量分別為1270萬支和970萬支，而三星電子明年對Galaxy Z系列的年出貨目標是1300萬支，超過Galaxy Note系列。