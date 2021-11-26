環保署26日進行竹科銅鑼園區環差專家小組審查，由於土地使用效率提高，部分廠商（力積電）增建地下空間，因此需要進行環差審查。不過環評委員認為，由於園區使用酸性氣體，開發單位有具體承諾減少目標，最後經過閉門會議討論，做出建議審核修正通過，後續待環評大會審查。

竹科管理局表示，本次變更配合土地地籍整理調整基地面積，總面積為351.24 公頃，其中廠房用地95.97 公頃。目前園區土地出租率62.2%，已建廠面積達47.5%。為配合土地使用效率提高，後續建廠將增加地下空間滿足設備及停車位內部化需求，加上因應氣候變遷及抗旱應變，後續建廠將增加地下蓄水空間，以滿足緊急用水需求。

這次會議結論，由於開發單位竹科管理局承諾氫氟酸排放量於變更通過後3年內減為9.054公噸／年，相當於調降10%，5年內減為8.048公噸／年（即調降20%），10年內減為7.042公噸／年（即調降30%），具體補充長期減量改善方案，並評估增設空氣污染物防制設備及提升防制效率，降低氫氟酸排放量。

另外也要求開發單位要以圖示呈現生態廊道之區位，強化保育類動物，包含石虎、黃嘴草鴞等保育措施，併增加植栽、進行環境改善等，相關措施應納入本文；並依據生態調查結果，加強生態友善及周遭環境的融合措施。