台電作為臺灣產業發展幕後推手，除了提供穩定可靠電力及推動環境永續，更投入支持台灣體育發展超過70年。教育部體育署25日舉行2021年「體育推手獎」頒獎典禮，台電除了第12次榮獲體育推手獎，更7度蟬聯「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等3項大獎殊榮。台電表示，台電是國內擁有最多球隊的國營事業，除了培育出近500位國手為國爭光，也長期帶領自家球隊前往偏鄉國中小傳承球技，未來會持續善盡企業社會責任，推動體育公益以不負肯定。

2021年「體育推手獎」昨日下午於台北美福大飯店舉行表揚典禮，台電由副總經理徐造華接受副總統賴清德頒獎表揚。為推動國家體育運動發展，並感謝為體育界奉獻的各界英雄，體育署自2009年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動。今年台電從105間企業及個人中脫穎而出，與中華電信、合作金庫等公司同享囊括3大獎項榮耀。賴清德也於致詞中表示，造就一位優異的運動員，除了選手本身的努力，還有許多隱藏在掌聲後的支持力量，期盼藉由「體育推手獎」，持續為體育運動注入奧援，讓世界看到臺灣的驕傲。

台電說明，台電從1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，歷年來也曾培育近500位國家代表隊選手，包含「棒球魔手」陳偉志、「自由女神」楊孟樺、「漂亮寶貝」郭佳紋及「羽球好手」宋碩芸等人，都是台電球隊一員。除了提供良好訓練環境，台電也從高中、大專院校挖掘具潛力的體育人才長期培訓，實施「球員即員工」職涯保障制度，每年公開甄試提供優異球員成為正式員工的機會，培養球員職場專業技能，讓球員可以安心練球，褪下球衣後仍在台電繼續「第二人生」。

台電也每年以自家球隊組成「關懷列車」挺進偏鄉、離島等地國中小，指導與傳承球技，自2014年起共辦理了94場，將愛心傳送到每個角落。除此之外，台電球隊也利用暑假期間舉辦夏令營，由國手級球員帶領小朋友體驗球技，自2016年整合6支球隊舉辦「球類Fun電營」至今，共辦理了44場體驗營隊、吸引超過1.2萬名小朋友熱烈參與。2018年起，台電也開始辦理「台電盃球賽」邀請鄰近學校參賽互相交流與切磋球技，除受到小朋友熱烈參與，社會大眾及學校、家長均表示肯定與支持。

台電指出，台電球隊於各項競賽成績也十分亮眼，今年台電男棒在成棒甲組春季聯賽2聯霸；女排已連續9年獲得例行賽冠軍、男排於「企業甲級排球聯賽」連續7年奪得例行賽及挑戰賽雙料冠軍；女羽於全國羽球排名賽獲單打第2名、雙打第1名；女籃獲全國社會組籃球錦標賽第1名；足球於企業甲級足球聯賽亦名列前茅，顯見台電於培育球員用心與努力。