網紅鄧佳華日前接受老闆連千毅安排，即將進軍成人界拍片，不過卻無預警宣布離開團隊，揚言要在桃園跑外送，證明能夠「脫離舒適圈」，讓連千毅氣到求償2千萬，不過心情不受影響的他，日前透露被邀請到知名飯店參加派對，手上還拎著名牌包，直言：「很多人捨不得他離開」。

鄧佳華日前在知名飯店W HOTEL打卡，只見他站在泳池前，拿著要價不菲的名牌包，接著表示：「今天跟很多模特兒來W飯店，模特兒捨不得我離開舒適圈，所以約我到W飯店治療我的心」，接著再三強調：「我是真的要離開舒適圈了」，不過網友質疑可信度，紛紛留言嘲諷：「W一晚很貴要上萬，最好你付得起」、「為啥模特兒沒跟你一起入鏡照相呢？確定不是自導自演嗎」、「醒醒吧~別整天拿自己當做玩笑」。

鄧佳華透露很多模特兒不希望他離開舒適圈，主要是想藉由他的幫助，訓練她們如何說話和口條，以及表演和唱歌的部分，更強調誰也無法阻止他離開舒適圈，還在臉書自爆「唱歌要好好唱，會跟柯文哲談，市政府的跨年晚會，安排我去唱歌」，對此，台北市政府觀察局長劉奕霆回應：「跨年卡司已經定案，目前無此安排」。

對於鄧佳華日前宣布離開團隊，要改當外送員送餐，前老闆連千毅不諱言直接點出3點必定失敗原因，更直言他是要炒新聞，幫自己刷存在感，並不是真的要當外送員，接著點出兩項工作他可以勝任，就是「去掃公園廁所」或「路邊幫忙清潔阿姨撿垃圾」，其它工作對他而言應該很難。