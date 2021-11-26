後龍水尾長梁清文（左二）和水尾社區發展協會理事長方健忠（右二）等人推動社區綠色照顧。（梁清文提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮水尾社區26日獲頒農委會第2屆十大綠色照顧獎。（梁清文提供／謝明俊苗栗傳真）

農委會責成水保局在全國各地推動綠色照顧，邁入第3年，26日上午在農委會頒獎表揚今年10大綠色照顧單位機構，由農委會主委陳吉仲頒獎表揚。其中苗栗縣後龍鎮水尾社區，是全國唯一獲獎的社區單位，肯定水尾社區多年來對於環保回收，以及對社區長者綠色照顧機制，水尾社區並獲得10萬元獎金，水尾里長梁清文表示將與社區全體成員共享這分榮耀。

後龍水尾社區是在水尾里長梁清文和水尾社區發展協會理事長方健忠等人，推動海廢文創，並在社區關懷據點帶領長者學習用海漂廢物創作各式裝置藝品，先是獲得苗栗縣優良環保回收社區，並協助輔導其它社區利用各類垃圾廢棄物，改造成漂亮的裝飾品，例如，利用漁業浮球改裝成小叮噹、石虎等造型的裝置藝術品，成為全縣知名社區，名聲並傳至其它縣市，來函索取小叮噹、石虎等裝置藝術。

水尾社區努力推動回收海廢文創，成果引來農委會水保局等單位重視，撥款輔導社區深化海廢文創基底，並由中興大學派出教授輔導社區拓展綠療育、綠飲食、綠照顧等照護社區長者工作計畫。推行一年後，獲得農委會評選成2021年第2屆10大綠色照顧單位之一。

農委會評定水尾社區綠色照顧成就，包括結合漁業文化與綠色照顧資源，並聯合周邊社區共同執行，以資源共享模式擴大效益。並結合農村青年、志工擔任講師，積極培訓人力組織，並且社區男性長者參與度高，課程後活動善用地方漁業資源，就地取材，如海漂廢棄物浮球彩繪、玩偶布袋戲、漂流木主題盆栽等，不僅豐富銀髮生活，同時增加漁業文化記憶。