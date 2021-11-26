新北市樹林火車前站人行道廣場，道路鋪面凹凸不平，坡道坡面太過陡峭，常有輪椅族、長者在此跌倒，為了營造「友善人行空間」，當地民代多次召集鐵路局、市府、區公所會勘，近期終於達成共識，研議由鐵路局出資約400萬，並由市府單位發包施工，改善火車站前側溝以及延伸至停車場前的人行鋪面改善。

市議員陳世榮表示，樹林火車站前唯一的身障通行坡道根本不符合法規規定，中華民國身心殘障聯盟屢屢向他反映，身障者每次到前站時都擔心輪椅速度太快，恐會摔下平台，而行動不便的長者也因為廣場舖面的凹凸不平，時常絆倒摔傷。

陳世榮說，雖然他從去年就開始召集各單位會勘，但都因經費、維管責任喬不攏，多次作罷，近期由立委蘇巧慧出面協商，鐵路局、樹林區公所、養工處才達成共識，決議將鎮前街車站用地一併改善，由鐵路局出資，後續交由區公所維管。

樹林區公所表示，樹林火車站前站廣場屬於鐵路用地，但是台鐵認為該塊土地都是作為公眾通行使用，因此應該由地方政府協助施作，因此雙方協調過程較久，目前區公所已概估總經費，正在研議管養原則等相關細節，經費到位就會進入規畫設計。

蘇巧慧服務處主任高碩呈表示，除了改善鎮前街人行空間外，多數攤販聚集的博愛一街，人行空間也十分狹窄，因此希望區公所能一併改善，近期各單位也已會勘，研議博愛一街電線桿下地計畫，盼能與站前空間改善同時進行，減少周邊民眾困擾和負擔。