健保署今公布最新藥價，包括心血管疾病、神經系統、癌症等超過6500項用藥價格均調降，另有81項藥品因平均藥價提高而調漲，合計有6645項藥品價格調整，平均調幅4.1％，可減少74.6億元開銷，用於彌補過去肺癌、乳癌、甲狀腺癌救命藥的支出，預計在明年元月上路。

根據健保署統計，2020年健保藥品支出目標值為1702.3億元，不過當年藥費核付金額達1803.6億元，扣除藥品價量協議回收的26.7億元後，共有74.6億元超出目標，其中一半都用在癌症突破性新藥，包括肺癌、乳癌、甲狀腺癌等。為此，健保署依市場調查結果，進行例行性藥價調整。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，此次共有6645項藥品價格變動，其中有6564項藥品降價、81項藥品漲價，平均調幅為4.1％，可減少74.6億元開銷。其中，費用調降前3大藥品類別分貝是心血管用藥、神經系統用藥及全身性抗感染劑。

心血管用藥中，知名的「冠脂妥」、「立普妥」、「力清之」都入列，降幅分別是14％、12％及8％；神經用藥中，從申報金額、降幅來看，最多的是治療癲癇的「優閒膜衣錠」，降幅達4.7％；全身性抗感染劑則是B肝用藥「貝樂克膜衣錠」降幅最大，達8.9％。

若從品項而飛類別來看，調降最多的前3名為抗憂鬱藥「”隆柏”立普能膜衣錠5毫克」（30％）、氣喘用藥「利平喘呼吸溶液劑」（26％），以及治療黃體素不足的「”培力”婦安蒙軟膠囊200毫克」、「優潔通軟膠囊200毫克」（各24％）。戴雪詠表示，這些藥品都是上市久遠，收載超過15年的老藥。

就調降金額而言，調降最多則是罕病及癌症用藥，其中用於治療罕病「Cryopyrin相關週期性症候群」的「易來力凍晶注射劑150毫克」每針從41.5萬降至40.8萬，而化療用藥「”杏輝”輝克癒蘇注射劑6毫克／毫升」、「”山德士”帕瘤鎖注射劑6毫克／毫升」及「克抑癌注射液」則從每針20.3萬降至16.4萬，另「愛寧達注射劑」則是從每針30.5萬降至28.2萬。

戴雪詠表示， 依「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，新藥價今年原定調整生效日期為4月1日，但因今年國內外新冠肺炎疫情嚴峻，為減輕醫藥界防疫負擔，奉衛福部核定，改為明年1月1日上路。至於下一次的調整，需待與醫藥界團體溝通討論彙整意見再決定。