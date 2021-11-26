「新北好茶市集」邀請名廚黃景龍（左）獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售。（陳慰慈攝）

新北市農業局12月4、5、11、12日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦「新北好茶市集」，今進行行銷推廣「新北好茶」活動。（陳慰慈攝）

冬茶採收上市，新北市農業局12月4、5、11、12日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦「新北好茶市集」，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康活動；坪林藝術燈節也於12月4日登場，這是坪林百年來首度封橋點燈。

北市副市長劉和然表示，新北市有9大茶產區，包含坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪，6大特色茶，半發酵文山包種茶及龍壽茶、不發酵茶碧螺春、全發酵蜜香紅茶、部分發酵茶鐵觀音及東方美人茶，更是將多樣茶種集結一身，在台灣屬難得可貴的獨特自然資源。

劉和然說，新北市為10連霸全國製茶技術競賽冠軍，在職人匠工的製茶技術優異表現，今年冬茶以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康加倍送，於12月4日活動開幕當天中午12時開始兌換，限量200份。

獲得今年新北市好茶冬季文山包種茶比賽特等獎的茶農蔡國祥表示，坪林包種茶特色是長條狀、發酵時間比較久，茶湯順甜有花香，今年因天氣冷，茶葉品質更好，冬茶價格每斤約1500元到2200元，他的獲獎茶每斤5萬元。

農業局表示，「新北好茶市集」另也邀請2021亞太十大名廚黃景龍獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售，消費滿1500元起，還有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。

坪林區長周慶珍說，除舉辦「新北好茶市集」，坪林藝術燈節也於12月4日同時宣布起跑，這是坪林百年來首度封橋點燈，以「光影舞山水」為主題，將坪林的水岸長廊、坪林拱橋、百年尾橋及茶香廣場四個點串起禪風意境，融入在地元素展現茶仙陸廷燦詩句「輕濤松下烹溪月 含露梅邊煮嶺雲」之美，用燈光和倒影來點亮坪林水岸，開幕當天橋上將安排茶席老師奉茶及二胡、太鼓等表演。