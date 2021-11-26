今年是茂迪(6244)40歲生日，40周年的Logo，是一隻奔跳的狼跳出框框，似乎說明公司經營階層下定決心要跳出舊有的思維，重新為這個組織注入狼性，冀望公司能轉型成功、再造顛峰。

茂迪總經理葉正賢表示，自2018年接任總經理以來，就是以豎立UNIQUE為主，不作市場的METOO，創造差異化及技術門檻，是茂迪轉型再造的DNA。

葉正賢表示，茂迪過去在前董事長兼創辦人鄭福田先生的薰陶下，奠定公司務實不浮誇的企業文化，隨後左元淮博士、張秉衡博士兩任董事長的銳意經營，為公司注入許許多多的科技元素，讓技術領先成為公司的核心競爭力。

然而茂迪畢竟是一個四十年的公司，也曾經輝煌一時，仿間一些老公司的毛病諸如對市場敏感度退化，簡單說就是末梢神經痲痹症、組織龐大、運作官僚、對客戶/供應商傲慢等等也都伴隨發生，如何保留優良的傳統，改掉不好的習慣，這些都對現任董事長曾永輝、總經理葉正賢帶來挑戰。

今年葉正賢親自帶領團隊衝鋒陷陣，在競爭異常激烈的環境中創造出優於同業的成績，在產品面也以小尺寸的TOPCon產品，和多數同業的大尺吋M10G12作區隔。今年的董事會上也爭取明年15億的資本支出，展現投入大規模量產下世代技術及商務轉型的膽識。

一隻奔跳的狼跳出框框！40歲的茂迪今年也切入漁電共生，明年的15億資本支出也有一部分涵蓋了這個「轉型」的新事業至。於儲能綠電交易項目，葉正賢表示，茂迪一直有在關注，但一定要找到差異化，不要淪為「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭。」拼湊組裝的Trading company。