因市場擔心，南非冒出的新變種病毒株可能會打亂全球景氣復甦腳步，因此日股受到重創。日經指數26日收28751.62點，大跌747.66點或2.53%，創一個月新低。同時，東證收1984.98點，跌40.71點或2.01%。周線方面，日經跌3.3%，東證也跌2.9%。

分析師認為，在日股沒真正重返3萬大關前，基本面都不能算是強的。所以利空消息一出，也讓接近3萬點的日經立刻重挫。所以，除了新病毒的負面消息外，獲利回吐也是部份原因。

東證指數中，航空產業收跌5.4%，來到7個月新低。另外，陸運產業也已跌2.9%，創1年最低紀錄。

全日空大跌4.5%，因為脫手可轉債用來籌資抗疫。京成電鐵重挫6.3%，成為日經中表現最差的。同時，東海旅客鐵道跌3.3%，西日本旅客鐵道也跌3.2%。

滿手全球新創公司股票的軟銀跌5.2%，市場傳出，中國大陸政府要求網約車大廠滴滴出行從紐約下市。因此，滴滴出行主要大股東軟銀，也應聲大跌。