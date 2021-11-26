發現新變種病毒株的消息一傳到26日的韓股後，大盤指數就一直在平盤以下且愈走愈低。KOSPI收在2936.44點，跌43.83點或1.47%，日線出現連4黑。同時，韓元也走貶。

化工以及科技股疲弱，但生醫卻上漲，受到韓國央行25日升息激勵的金融股也走高。另外，外資賣超1790億韓元。

Mirae資產證券認為，疫情再升溫，金融市場受到影響，市場全面性拋售持股，只有抗疫類股除外。

三星電子跌1.9%，SK海力士跌1.7%，網路業者Naver跌1.51%，化工巨擘LG化學也跌2.44%。

不過，三星生物製藥漲1.06%，Kakao Bank漲0.44%，行動支付商Kakao Pay也漲2.77%。

韓國每日新確診者，26日有3901位，較日前曾創新高紀錄的4115相比，要稍微低一點。

美元兌韓元在1193.3左右價位，韓元貶3.1元。