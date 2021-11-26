35歲女星熊熊（卓毓彤）因擁有G罩杯上圍被封「美胸女神」，去年走過人生低谷後，積極地經營YouTube頻道，嘗試不同發展，感情路坎坷的她日前突然宣布凍卵，並透露自己已經開始打針，身形會慢慢產生變化，消息一出也在網路上掀起熱議。

熊熊在IG限時動態上表示：「開始每天打針的日子，女生辛苦了，不被時間追趕的好選擇」，還標記「凍卵之路ing」，打完針她也決定放鬆做自己，「打完針維持快樂的秘訣–吃好吃的，反正凍卵期間肚子會變大，那就放鬆一下，舒舒服服」，不難看出她自在的好心情。

熊熊為了凍卵，開始每天打針。(圖/翻攝自熊熊IG)

據《ETtoday星光雲》報導，熊熊曾透露自己拍戲累到月經沒來，膚況也變差，甚至整個賀爾蒙失調，去看中醫才發現卵巢有點泛黑，「因為太過寒冷，如果再不好好保養，可能會生不出小孩」，這件事情也讓熊熊下定決心凍卵，好為未來打算。

事實上，熊熊在感情上總是遇人不淑，去年更是爆出分手特斯拉男及一連串風波，她8月時也罕見發文述說這段過去，「男友、朋友的背叛、朋友的離開、失去工作、還要面對酸民的霸凌、賀爾蒙失調、投資失敗、各種狗屁倒灶，腦補抹黑一次爆發，真沒一件好事。」如今她終於走過來了，也更明白自己的未來方向。