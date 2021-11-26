華夏（1305）表示，大陸PVC開工率已回升至70％以上，整體庫存預期逐步上升，惟第四季韓國、日本及中東廠家進行計畫性歲修，預估年底前大陸外之亞洲VCM及PVC供給仍呈現緊俏態勢。此外，第四季起泰國、印尼及越南等逐步解封，需求復甦強勁超乎預期，加上印度邁入傳統農工旺季，PVC需求升溫可期，營運持穩推進。

華夏指出，第三季能源價格飆漲，部分PVC廠商宣布不可抗力(F/M)至今仍未解除，傳統上依賴歐美供貨之區域，仍普遍存在供需失衡情況；歐美海外客戶不得不向亞洲尋找貨源，今年年底前中東、非洲及南美應是值得掌握之潛力市場。市場預估2021年PVC全年需求成長7~10％，2022年需求成長應可持續。

亞洲主要PVC生產廠商及通路商上半年大多增加銷售，以滿足市場強勁需求，但6月起各地需求陸續走弱，因買家抗拒高價行情，主要廠商大幅下調報價；不料，8月底美國受颶風Ida侵襲，PVC與上游原料之生產受創，全球PVC供應不足，交易價格紛紛觸底反彈。

此外，第三季東南亞國家疫情嚴峻，印度之疫情雖逐步緩解，但因進入雨季加工業轉淡，PVC交易價格下滑並逐漸波及其他市場，全球價格陸續向下修正；所幸印度後疫情需求升溫，第三季末期出現PVC急單需求，市況再度熱絡。

展望後市，華夏認為，大陸PVC開工率已回升至70％以上，庫存預期逐步上升，但第四季有韓國、日本及中東廠家進行計畫性歲修，年底前大陸以外之亞洲VCM及PVC供給仍呈現緊俏態勢。

歐洲部分PVC廠商宣布之不可抗力(F/M)至今仍未解除，美國10月起工廠運作雖逐漸恢復正常，但全美PVC累積庫存上升緩慢，可供外銷量也嚴重不足。

此外，受惠美國後疫情需求，華夏Enduratex膠皮系列產品北美銷售暢旺，截至10月較去年同期成長超過50％，除主推車用皮料，也將強化船舶、家具及公共場域用皮料之市場通路。東南亞國家消費產品出廠包裝用之PVC膠布材料，受到大陸限電減產之影響，有利台灣取得轉單商機。