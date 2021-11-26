自稱是大陸網球選手彭帥友人的中國體育器材公司總裁丁力，繼上周在推特發布與彭帥聚餐照後，最近又對BBC說，彭帥現在位於北京的家中，「活動自由」且沒有受到懲罰。丁力還指責國際女子網球協會（WTA）無視彭帥發出的郵件。

自稱是彭帥友人的丁力在推特上公布一份據稱是彭帥寫給WTA主席賽門的電郵。（截自推特）

丁力是一家總部位於北京的體育器材公司總裁。在彭帥事件不斷發酵後，他上周在社交媒體推特發布與彭帥和多人在北京一家餐廳吃飯的照片。

BBC中文網報導，經詢問丁力，為何彭帥不直接透過社交媒體發聲，他重申了中國官媒記者為彭帥從公眾視野中消失的解釋，稱她「只是希望自己在家中好好休息」。不過，很多人都對這種說法表示懷疑。

11月21日，中共外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特發佈一段影片，顯示彭帥在北京一場青少年網球賽中亮相。影片中，她面帶微笑，與一眾出席者站在一起。

同樣出席這場網球賽的丁力表示，他是彭帥多年的朋友。中國當局目前沒有針對彭帥的指控啟動調查，也沒有採取任何行動。他稱，原因是「彭帥本人之前給WTA的郵件中明確表示，不存在性侵問題」。

然而，在彭帥最初在微博的發文中，她明確表示受張高麗逼迫下雙方發生性關係。

丁力還聲稱彭帥曾發過幾封電子郵件給國際女子網球協會主席史蒂夫•賽門（Steve Simon）。他稱，彭帥「已經明確表態她是安全的，並且發了她的視頻和照片……他卻避而不談」。

當被問及為何彭帥選擇與國際奧委會（IOC）進行視訊聯絡，而非WTA時，丁力聲稱這是由於賽門將彭帥的聯繫方式告訴了10多名網球運動員和媒體機構，導致她被許多電話「打擾」。丁力說，這導致彭帥的生活「受到嚴重影響」，這和她不與賽門通話「有很大關係」。

11月26日，丁力在推特上公布一份據稱是彭帥寫給WTA主席賽門的電郵截圖。在郵件中，彭帥表示「我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活」。