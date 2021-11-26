澎湃新聞26日報導，陝西西安中院25日發布公告，宣告對3名死刑犯執行死刑。經查，伏法的曹瑞生、孫繼龍、白笑亮等3名死刑犯，都是因為情感糾紛引發命案而遭極刑，其中孫繼龍因分手問題發生爭執，持刀捅殺前女友，潛逃長達15年才落網。

西安中院布告顯示，故意殺人犯孫繼龍，曾用名孫小建，化名楊依晴，男，44歲，1977年4月29日出生於江蘇省邳州市，漢族，大學文化。

孫繼龍1996年在江蘇省邳州市與他人同居生子，同年前往西安上大學，2000年畢業後在西安市「口力米大」網吧工作。2001年，孫繼龍與西北政法學院學生楊某(歿年22歲)戀愛，2002年8月楊某提出分手，孫繼龍予以糾纏。同年10月7日下午，孫繼龍駕駛租賃的轎車，攜帶當天購買的尖刀到西北政法學院雁塔校區藉故接上楊某。其間，孫繼龍試圖與楊某復合未果，20時許，孫繼龍駕車停在學院操場旁，二人在車內因分手問題發生爭執，孫繼龍遂持刀捅刺楊某胸都，致楊某心、肺破裂、失血性休克死亡。孫繼龍駕車將楊某屍體載至其租住的西安市雁塔區一社區內棄車逃離。孫繼龍潛逃期間化名楊依晴，2017年8月30日在廣東省深圳市被抓獲。

該布告還顯示，死刑犯曹瑞生與情人韓某因感情糾葛，2019年3月8日21時35分許攜刀捅刺韓女的丈夫陳全鑫，致陳全鑫左肺動脈及肺破裂、肝臟及胃腸破裂，失血性休克死亡。次日1時許，曹瑞生自殺未果後投案。

死刑犯白笑亮因研究生女友曹某提分手，其不同意並多次糾纏。2018年12月，白笑亮在配電室用隨身攜帶的繩子勒曹某某頸部，致曹女機械性窒息死亡。

西安中院布告顯示，死刑犯曹瑞生、孫繼龍、白笑亮分別進行故意殺人犯罪活動，罪行極其嚴重，社會危害性極大。該院分別以故意殺人罪判處上列3罪犯死刑，剝奪政治權利終身。3死刑犯不服，分別提出上訴，經陝西省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並依法上報最高人民法院覆核。最高人民法院核准判處上列3罪犯死刑。

11月25日，西安中院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將罪犯曹瑞生、孫繼龍、白笑亮3名罪犯驗明正身，押赴刑場，執行死刑。