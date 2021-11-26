明年春節有9天假期，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供2378架次、計22萬8968個座位數，並自11月30日晚間6時起陸續開放訂位。民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機，旅客訂位後3日內應完成開票，確保權益。

明年春節假期自111年1月29日至2月6日，民航局則規劃1月28日至2月8日為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1302架次，計11萬1932個座位數；金門航線860架次，計10萬2132個座位數；馬祖航線216架次，計1萬4904個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第2波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月30日、12月1日及2日晚間6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用。

民航局提醒，此次春節假期，尖峰時段1月28日至2月2日台灣出發往離島方向，以及2月2日至2月8日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。

春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。