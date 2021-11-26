美議員發文稱「台灣共和國」 蘇貞昌：尊重

行政院長蘇貞昌今天下午出席「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，被問及美國眾議員團又訪問台灣，是否會接見？及對有眾議員說「台灣共和國」惹惱了大陸的看法？蘇貞昌強調，台美關係在蔡英文總統領導下，有非常好的進展，美國非常關心台灣、非常關心區域和平穩定，所以美國各界一再來訪，彼此交換經驗及相關訊息，增加合作的能量，至於來賓行程安排，都給予尊重。

針對東海大學教授林惠真稱，三接建站後，水溫恐上升3.5度，讓附近魚蝦變成「三接海鮮鍋」，蘇貞昌駁斥指出，接收站排出的水的溫度比海水還低，而一接、二接都已經運作多年都正常，現在突然把它講成海鮮鍋是危言聳聽，也成為笑話。

另監察院認為台灣核安風險被低估，提出8點建議要求行政院重新評估盤點，對此，蘇貞昌說，核安是很重要的，但是核四電廠，因為看到過去核一、核二、核三核廢料沒有辦法處理，核四本身當年也就是因為安全問題，被馬英九封存，而硬要建的也是國民黨、封存的也是國民黨，15年浪費了3000億，現在執照已經過期、零件已經停產、廠商已經解散、燃料棒已經送回美國，已經不可能重啟，國民黨還要這樣子來做，現在只有國家的主人出來把它投不同意，台灣才能更安全。