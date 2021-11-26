新北市為10連霸全國製茶技術競賽冠軍，在職人匠工的製茶技術優異表現外，今年冬茶以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，推出12月份起周末週週有好茶商品展售會、5倍券加倍及滿額禮優惠拿好康，邀請大家親臨現場體會傳統技藝與創新，感受新北好茶獨特的新風貌。

新北市副市長劉和然表示，本市有9大茶產區，包含坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪，6大特色茶，半發酵文山包種茶及龍壽茶、不發酵茶碧螺春、全發酵蜜香紅茶、部分發酵茶鐵觀音及東方美人茶，更是將多樣茶種集結一身，在臺灣屬難得可貴的獨特自然資源。每年春、冬茶產季，為協助茶農行銷增加收益，規畫多元行銷方式以整體概念推廣「新北好茶」品牌，更加碼推出「新北好茶券」，五倍券5百換1千好康加倍送，限量200份，歡迎民眾多多使用五倍券買好茶、嘗美食。

12月4、5、11、12日於坪林產地推廣舉辦「新北好茶市集」，囊括新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品、邀請國際級表演－九天民俗技藝團、紙風車兒童劇團、新心劇團慢飛天使等輪番上陣，並有茶席體驗傳遞民眾喝好茶外，瞭解泡茶及製茶過程的小知識，感受職人匠心的點滴茶香，現場更有Live表演，12月17、18、25、26日在捷運善導寺旁的希望廣場舉辦消費地展售會，邀您度過美好週末好茶時光。

新北好茶市集也推出一系列獨家限量商品，邀請2021亞太十大名廚黃景龍師傅獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，獨家料理將製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售外，還有當日消費滿1500元起，就有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。12月4、5、11、12日活動期間來好茶市集可至新店及昆陽捷運站搭接駁車，歡迎大家來新北好茶市集，喫好茶！訂購專線可洽02-2665-7229或上坪林區農會-台灣黃頁商城(https://reurl.cc/kZLjyr)選購，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。