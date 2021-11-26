櫃買中心表示， 歐特明電子公司（2256）在今（26）日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是汽車工業。

根據櫃買中心資料顯示，歐特明電子公司成立於2012年12月間，董事長兼總經理為吳錫慶，主要經營業務是智慧型倒車攝影機、智慧型３D環景影像系統；先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺AI感知系統產品、自動駕駛攝像頭（AD Camera）、自動駕駛技術開發工具等，送件時資本額為3億4495萬元。

歐特明電子公司2020年業績，營收3億1411萬元，稅前虧損6108萬元，每股虧損2.1元