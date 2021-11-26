最強新變種病毒來勢洶洶，及美國聯準會（Fed）轉鷹，亞洲主要股匯市一片綠油油，台股開低殺聲隆隆，外資啟動一波落跑，拖累新台幣貶勢加大，但因出口商拋匯提供支撐，終場收在27.836元兌1美元的二周新低，貶值3.5分，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

新台幣同步收周線，累計本周貶值4.1分或0.15％，周線終結連二升。外匯交易員表示，隨天氣轉冷，又衝出新變種病毒，再引發緊張情緒，尤其美國通膨壓不住，Fed官員頻頻發言加速縮減購債，且升息提前並擴大，亞洲主要股匯市雙雙應聲下挫，台股狂殺284點至17369點，外資更翻臉大幅賣超台股新台幣309億元，並匯出資金，新台幣盤中重跌至27.87元。

外匯交易員指出，最樂的是出口商，月底拋匯作帳需求，可以賣個好價錢，但也對新台幣提供支撐。若外膨及疫情不利消息繼續發酵，外資不排除再賣股提款閃人，但出口商還是會一見貶值就進場拋匯，因此短線新台幣就算再跌，幅度應不至於太大，預料就是偏弱整理格局居多。