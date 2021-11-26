凱美（2375）26日召開法說會，對於景氣看法短空長多，鋁箔短缺導致的鋁電容成本上升、限電、缺工等問題將延續至2022年，凱美不排除進一步調價反映成本；電阻本季市況保守，但庫存水位健康，整體來說雖然保守看第一季營運，但中長期仍看好車用、5G、充電樁、工控等應用。

凱美表示，第四季前期面臨IC缺料、限電及缺工窘境，對營運看法保守，這些疑慮將延續至2022年，鋁電容還有鋁箔材料上漲壓力，11月、12月可能還有下一波調漲，成本壓力很大，日廠、陸資廠均已反映給客戶，凱美未來不排除調價以轉嫁成本，凱美不諱言，材料價格上漲已影響鋁電供給。

至於在電阻方面，因缺電及物流問題，成本同樣居高不下、製造商出貨不順暢，預期本季出貨將較第三季下滑，農曆年將至，缺工問題仍無法避免，所幸因成本高攀致價格穩定，庫存水位也堪稱健康，電阻同業同樣面臨成本高漲的問題，即使市況屢傳雜音，價格仍舊平穩。

儘管短期營運逆風，但是凱美仍對中長期營運仍審慎樂觀，主要是應用面的拓展，尤其充電樁中鋁電容用量增加20顆，厚膜電阻增加50～100顆使用量，雖然目前業績貢獻度很低，客戶承認的時間也比較長，中長期而言仍然很樂觀。

法人關注凱美與鴻海合作的業績貢獻度，凱美表示，今年實際上鴻海還沒有具體貢獻凱美業績，各事業單位送樣、認證的流程冗長，預期2022年開始發酵。

此外，凱美在國巨合併基美之前，就有替基美代工鋁電，目前代工佔營收比重約5％，凱美預期，明年可望提升至10％。

凱美今年前三季每股盈餘達7.3元，已經超越去年獲利，市場原預估凱美今年獲利可望挑戰1個股本，但因市況嚴峻，缺料、疫情問題持續衝擊凱美旗下各大工廠，因此法人下修凱美今年每股盈餘至8～9元，仍是歷年新高紀錄。