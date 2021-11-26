南非發現新型變種病毒「B.1.1.529」，自南非開始蔓延，亞洲香港已經發現1案例，亞洲股市26日齊挫，歐股早盤重挫，道瓊期指大跌逾900點，那斯達克100期指也跌逾200點。
繼英國、印度、南非等出現新冠病毒變異株，近期非洲國家又出現一種新變種「B.1.1.529」，可能命名為Mu，為目前突變最高的變種，傳播力較Delta只強不弱。
新型變種病毒引發市場對經濟復甦隱憂，道瓊期指下跌906.5點（或2.55%），暫報34911.5點；那斯達克100期指下跌241.7點（或1.49%），暫報16160.20點；標普500期指下跌101點（或2.14%），暫報4607.7點。
歐股開盤齊跌，德、英、法股慘綠一片，德國DAX指數下跌532.64點（或3.35%），暫報15385.34點；英國股市下跌230.91點（或3.16%），暫報7079.46點；法國巴黎指數下跌292.55點（或4.13%），暫報6783.32點。
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