南港輪胎公司名譽董事長林學圃，上周四在法說會表示，港輪推動世界明珠建案總銷售金額可達1000億元，未來有大量現金將辦理減資，遭質疑操縱股價。今有股東踢爆，港輪在2007年間曾出售2千坪土億給元瑞、智凱公司，經查這兩家公司主要股東是林學圃的兒子與媳婦，為何當年沒有揭露此筆關係人交易，出售土地如今換算成世界明珠建案的市值已達180億，被關係人拿走合理、合法嗎？

證期局對此表示，對於股東質疑公司資料，若還有其他具體事證，會做必要處理。證券交易所則稱，後續依主管機關指示辦理。

國民黨立委鄭正鈐下午偕同南港輪胎公司股東召開記者會，鄭正鈐表示，港輪世界明珠建案港輪僅有81％的土地所有權，林學圃家族則透過元瑞與智凱公司在2007年就取得基地近18％土地，形同對該建案掌18％股權。

鄭正鈐質疑，2007年林學圃透過元瑞與智凱取得世界明珠建案所在的港輪南港廠2000坪土地時，未依據港輪內部取得或處分資產處理程序，其中是否有內情？

港輪股東委任律師也說，依南港資產取處程序，元瑞與智凱要取得南港廠土地，應提董事會通過、監察人承認，但小股東卻看不到合建契約與條件；此外上周四法說會也由僅是榮譽董事長，卻是關係人的林學圃說明，背景啟人疑竇。

鄭正鈐指出，全案涉關係人交易、內稽內控與處分資產是否有依法等問題，主管機關應介入調查。