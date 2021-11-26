華碩(2357)商務電腦喜迎雙冠王！據市調機構IDC統計，華碩商務筆記型電腦2021年第三季以30.3%市占稱霸，2004年起已奪68季台灣銷售第一；華碩商務桌上型電腦自2005年第四季至今累計46季市占冠軍，2021前三季以平均39.6%市占再下一城！

華碩共同執行長胡書賓日前法說時表示，華碩近年擴大布局商用市場，明年商用電腦出貨可望年增10-20%。隨著企業逐步恢復辦公室運作，商用需求將強於消費性機種，華碩也將鎖定具市占優勢的地區、客群，強化商用布局，估明年成長將達10-20%，優於市場平均，消費性產品也全面導入OLED螢幕，提升產品競爭力，估明年也將成長近1成。

華碩趁勝追擊，再推出全新商務筆電ASUS ExpertBook B7 Flip，搭載16:10、2K高解析度觸控螢幕，支援選購5G LTE模組，疾速連線且安全可靠，加上備受好評的AI雙向降噪技術，大幅提升遠距會議品質。最高採用第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示卡，可擴充最高64 GB記憶體、2TB SSD儲存空間，並優化散熱系統，提升效能高達55%，實現高效生產力，360度翻轉觸控設計，應用更靈活；貼心的防眩光面板與ASUS Private View螢幕防窺功能，舒適感與隱私度雙重守護。

企業指名No.1的華碩商務桌機ASUS ExpertCenter系列嶄新升級，最高搭載第11代Intel Core處理器，可選搭NVIDIA專業級獨立顯示卡、升級128GB記憶體，並有不同升數(9-27升)機種，還能客製化規格，為企業、政府或教育單位建立最完善服務機制。通過MIL-STD 810H美國軍規標準，採用世界第一華碩主機板、頂級元件用料與高擴充性，延長使用年限，有助企業降低整體成本。