威盛(2388)今(26)日舉辦法人說明會，除既有USB晶片事業外，近年來積極發展嵌入式平台，爭取AI、AIoT商機，累計前三季嵌入式平台營收佔比已經衝破逾2成大關，威盛瞄準瞄準車載、工廠以及智慧家庭等三大領域，其中，又以車載領域的發展已經明顯看見成效，威盛透過也透過模組化來強化客戶廣度以及附著力。

威盛第三季營收18.75億元、季成長16%、年成長9%，單季稅後虧損2.36億元，淨損歸屬於業主3.44億元，每股虧損0.7元，相較第二季0.98元收斂，單季毛利率為36%，與第二季持平、相較去年同期成長3個百分點。累計前三季營收為50.63億元、年成長7%，營業虧損9.7億元，但在業外挹注下，非營業淨利達23.37億元，稅後淨利8.35億元，累計每股獲利為1.69元，平均毛利率為36%，相較去年同期成長2個百分點。

威盛第三季營收占比USB晶片佔48%、處理器平台佔32%、嵌入式平台佔15%，其他佔比5%；以前三季來說，處理器平台佔45%、USB晶片佔30%、嵌入式平台佔21%，其他佔比4%。

威盛嵌入式事業部總經理吳億盼表示，由於物聯網IOT走進智能AIoT，面對多樣化產業需求，預期2025年將有一半的數據建置在邊緣智能，威盛在日益擴大的AIoT市場中，瞄準車載、工廠以及智慧家庭，其中，車載又是威盛耕耘最深、最久得領域，威盛掌握後裝車輛安全商機，主要瞄準商用車隊管理，包括計程車車隊、物流車隊、長途巴士以及工業車載，威盛車載解決方案透過可擴充的核心技術平台，著重感知、雲端以及系統三大面向，並透過模組化加快客戶部屬以及高附著力。

除了智慧車載方案外，威盛嵌入式平台也朝向智慧安居解決方案，目前也已經有落地的案子，合作對象有大陸建設、冠德建設、達麗建設等，另外，還有明倫智慧公宅、斯文里智慧公宅也都有搭載威盛相關智慧安居方案。