在家中排行老二的黃姓男童，昔日開訪活潑的生活照，對比如今的陰鬱逃避上學，慘遭同學霸凌欺負到精神崩潰，讓母親氣憤又傷心。（家長提供／謝瓊雲彰化傳真）

黃姓學生母親痛批學校態度消極推諉，校安通報也延遲，還質疑家長提供的陳述和推人學生的說詞兜不攏，根本是檢討被害人。（謝瓊雲攝）

被長期霸凌達2年的黃姓學生，如今已轉學；面對媒體上門校長今日避不見面，由蕭姓教務主任出面在校門口簡單回應。（謝瓊雲攝）

南彰化一名國小5年級11歲黃姓男童，慘遭班上4名男同學霸凌長達2年，被嘲笑身材、踢小雞雞，甚至被推摔倒全身瘀青，導師和校方竟認為只是孩子們在嬉戲、一起玩，不只延遲校安通報，16次事件調查結果全認定不構成霸凌，就醫被認定出現憂鬱、幻聽和入睡困難，母親氣憤不滿，決定替孩子轉學，並委託律師對4名男童提出傷害告訴，同時追究導師和校方的行政疏失。

真是欺負人當有趣，黃母將兒子被霸凌經過爆料臉書社群，引發網友公憤；她受訪指出，今年9月開學，兒子一直賴床不想上學，她以為是停課太久，沒想到兒子竟脫口「要我去學校被同學打死嗎？」在她拚命追問下才說出慘遭長期霸凌的經過。

黃母說，班上有4名男同學，從小三起就經常欺凌兒子，不分上下課時段，兒子每次報告老師，導師僅口頭告誡，未積極處理，更未通知家長；她回想過去每回看兒子帶傷回家，關心詢問兒子也只說是自己不小心受傷，沒想到竟是被同學霸凌。

她請兒子回憶被霸凌的過程，統計情節較嚴重的，被踢下體、被推被打還被辱罵三字經，用品被偷、被拿走等，就多達16次，主動通報校方，學校卻態度消極推諉，直到她主動告知會報警提告，校方才趕緊啟動校安通報，過程中甚至告訴她「12歲以下兒童沒有刑責」，意圖息事寧人。更讓她傻眼的是，校方內部調查厚厚幾十頁的報告，竟判定16件霸凌事件全部不成立。

她出示兒子就醫的驗傷單和診斷書痛批，兒子本來開朗活潑，卻被同學欺負到精神崩潰，彷彿變了個人，不想去上學；自己是單親媽媽，獨力扶養2女1男，排行老二的兒子雖然身材肉肉的，卻是家裡的開心果，過去這兩年被欺負的滿身是傷，她一定要討回公道。

校方回應，9月初開學後，黃生連續請假不到校，家長來電後才知悉相關情形，調查發現黃生與其他同學常常都玩在一起，中間摻雜個別偏差行為事件，但觀察日常生活，未發現異常情形，因此該校防制校園霸凌因應小組會議判定霸凌事件不成立。

校方指，調查報告結果認定為學生同儕間，嬉戲所衍生的意外，並非故意的傷害意圖及行為，非屬霸凌；由於黃母又提出驗傷單等新事證，將進行第二階段的續行調查，從事件時間軸、關係人、證人等部分，待進一步釐清後再向家長完整說明。

彰化縣教育處則指出，9月10日學校進行校安通報，並於13日召開防制校園霸凌因應小組第一次會議，事件於2個月內調查處理完畢，已請督學協助督導學校依規定落實辦理。同月11日學生輔導諮商中心指派駐區心理師對個案學生進行輔導；針對導師處理不夠妥善部分，已請學校加強提升導師輔導管教知能，以期即時妥處學生衝突或偏差行為。

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