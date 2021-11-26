台中市警察局1名陳姓巡佐，2年前騎機車經過黎明路，為閃避車輛而失控撞上路旁的水泥斜坡，導致他顱內出血、下體三度燙傷，陳男不滿提起國賠訴訟，他控訴，因該處未放置警示標誌，才會害他受傷且失去行房能力，台中地院審理後，認定陳男應負7成肇責，判中市府養護工程賠償10萬7678元。可上訴。

判決指出，陳姓巡佐於2019年4月29日，騎機車沿西屯區青海路往環中路方向行駛，經過黎明路時，他為了閃避前方的車輛、靠右行駛，卻撞上路旁的水泥斜坡而受傷，甚至因陰莖受傷而留下無法行房的後遺症。

陳男控訴，他發生事故的地點若依一般車道配置，應可作為慢車道行駛用途，為閃避車輛往外側閃避也未違反交通安全規則，但該處屬於車流量大的道路，主管機關卻未移除斜坡，也未在斜坡前方設置警告標誌或閃紅燈、三角錐等，根本是怠忽職守，未善盡督導、管理責人，才害得用路人受傷。

陳男細數他受傷的損害，包括醫療與照護用品等費用12萬988元、看護費3萬3600元、計程車資1萬890元及機車維修費1萬6330元、財物損失3萬210元；另因陰莖三度燙傷導致無法與妻子行房、身心痛苦，請求撫慰金28萬8000元，總計要求國賠52萬6514元。

中市府養護工程單位反駁，陳男發生車禍的地點是在道路紅線外側，而斜坡則是在路邊的側溝、非人車正常應走的路線，兩者應無因果關係；且該斜坡不是台中市府設置，不是公有的公共設施。

台中地院法官審酌事故發生情況，認為汽機車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，而陳男在發生意外時機車已超越路面邊線，他本身應負擔7成肇責，依比例計算，判台中市府養護工程應賠償3成，也就是10萬7678元。