第四屆美麗基隆影片及攝影創作比賽於今日舉行頒獎典禮，市長林右昌親自頒發獎座及12萬元獎金，首獎作品《繽紛基隆 A city full of color》，運用不同色彩象徵基隆各地的特色景觀及人文風景，充分展現基隆繽紛活力的樣貌。

林右昌致詞指出，這項比賽邁入第四屆，希望透過大家的鏡頭，不同視野與視角，不同的體會與觀點，呈現出過去所不認識、看不到，不一樣的基隆。基隆是有港口人文、山海生態、文化歷史的魅力城市，它作為台灣的門戶是非常有條件的。

林右昌提及，基隆在過去引領風騷，引領台灣的時尚，未來希望有老時尚之外，也能有新時尚，藉大家不一樣視角，讓全台灣民眾重新認識基隆，未來郵輪復航，搭乘郵輪來到基隆港的國際遊客，第一眼就會愛上基隆這座城市，愛上台灣這個國家。

觀銷處長曾姿雯表示，今年影片特色在於1分鐘長度限制，考驗參賽者的敘事功力與剪輯技巧，像是貳獎影片《A City Full of Stories│一個充滿故事的城市》將基隆化作一本故事書，流暢的轉場及絕美的空拍畫面，輔以快慢動作的交叉剪輯，帶領觀眾一同翻閱屬於基隆的日常故事。

另有其他優選作品，如《Keelung in the Rain》描述女學生向名為「楊基隆」的男生告白的故事，評審洪馬克導演指出，該作品劇情充滿張力及電影感，從開場就令人期待後續發展，結局更是出乎意料，令人耳目一新。而評審李家懷導演也肯定本屆比賽將影片規格設定為1分鐘以內的嘗試，明顯與其他競賽做出區隔，發展出自身的特色及創意。

在攝影專業組比賽方面，共計481件作品參賽，選出「基隆之美」12張作品，得獎作品拍攝主題多元，包含基隆著名景點，正濱漁港、外木山、中正公園等，亦有人文意涵題材，如港口洗船漁工、基隆中元祭等，其中基隆特有奇景「郵輪開上馬路」、「波浪街」，因題材新穎，也獲得評審青睞。