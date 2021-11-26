不動產市場在建商及壽險帶動下，上演一波逆疫情下的榮景，自用、投資驅動整體不動產市場續熱。大咖買方南征北討除買土地外，也投資廠辦、純辦、商場等，信義全球資產統計上市櫃法人土地與商用不動產整體交易，已由壽險業蟬聯2年的年度最大買方今年可能換人當，興富發集團目前穩坐年度投資王寶座，合計購買不動產339億元，狂勝新光人壽的196億元，前五大買方合計購買不動產約811億元占整體不動產金額近3成。

信義全球資產總經理柯宏安表示，房市投資動能明顯復甦，建商、壽險金融及自用買方持續成為不動產投資市場支柱，觀察今年大型企業投資不動產狀況，前五名最大買方分別為興富發、新光人壽、遠雄、華固、皇翔，投資產品包含土地、地上權、廠辦、純辦、商場等，投資區域則鎖定六都。

興富發集團除了以總投資金額高達339億元，擠下由壽險業蟬聯2年的年度投資王寶座，更是已連續6年位居前五名買方的紀錄，其投資區域涵蓋新莊副都心、桃園捷運A7站、桃園高鐵特定區、台中七期重劃區、台南及高雄，其中單筆交易金額最高的是以85.27億元買下新莊副都心3280坪的商業土地。投資產品除土地外也跨足商場，以23.5億元買下國產實業位於高雄的悅誠廣場五成產權。

去年宣布加碼不動產市場的新光人壽躍升第二名，成為今年最積極布局的壽險業者，合計總投資金額高達196億元，投資產品以純辦、廠辦、地上權為主，包含以92.89億元買下中華開發辦公大樓、以56.4億元買下3棟新竹萊恩廣場，此外也有3筆的地上權，分別以44億元權利金標下2筆北士科地上權案、以及3.03億元權利金標下高雄市前金區地上權案。