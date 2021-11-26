嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉由松梅國小14位五年級學生與20多位社區樂齡學習者共同學習，平均80歲以上的長者及小朋友，從木偶的製作、戲服的縫製，到講台詞、操偶全都自己來，26日在朴子市松梅國小百年校長宿舍三友學堂前舉辦盛大公演，精彩表演博得滿堂彩。

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，今天早上在朴子市松梅國小舉行公演，20多名阿嬤與國小學童同台飆戲，連使用的戲偶頭都是自行製作。（張亦惠攝）

嘉縣文基會邀請曾獲教育部藝術菁英培育計畫個人獎優選與團體金牌獎的蘇俊穎木偶劇團，指導教學牛挑灣牛頭班長者與松梅國小學生，以傳統文化布袋戲方式，演出在地故事「牛挑灣傳奇」。團長蘇俊穎表示，「牛挑灣傳奇」是以牛挑灣吳杯初醫師濟生醫院和信仰中心龍安宮虎爺公為主題，藉由長者對當地文史的印象，和學生共同用掌中戲做最真實的呈現。

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，今天早上在朴子市松梅國小舉行公演，20多名阿嬤與國小學童同台飆戲，連使用的戲偶頭都是自行製作。（張亦惠攝）

文化基金會執行長陳尚雍說，除布袋戲外，也安排歌仔戲課程，希望藉此傳承台灣文化跟其背後的過程，希望透過這樣的課程，讓更多人能繼續在這塊土地深耕，讓文化可以流傳。92歲的阿嬤許金葉說，昨晚還拿著玩偶自己在家練習，試試看台詞練得順不順，這次跟小朋友們一起合作非常開心，有這麼多人陪伴，一點也不無聊。

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，今天早上在朴子市松梅國小舉行公演，20多名阿嬤與國小學童同台飆戲，連使用的戲偶頭都是自行製作。（張亦惠攝）

這次演出以吳杯初先生在村內開設「濟生病院」騎馬出診，救活不少村民為主軸，加上龍安宮有五尊虎爺，以虎爺傳奇神力，演出英雄救美、收妖等劇情，更融入大魔王力戰新冠肺炎病毒等時事，現場氣氛歡樂，逗得學生長輩哈哈大笑。

牛挑灣文史工作室召集人伍寬指出，濟生醫院2015年因颱風襲擊而倒塌，目前正在重建中，待明年吳杯初濟生病院重建啟用後，老幼學員可以再次在歷史建築前演出，重演牛挑灣的醫療文史，再現風華。