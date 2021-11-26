美股隔夜漲跌不一；上海出現新群聚感染，影響內地股市信心；美股期貨受壓，港股受打擊下挫。

周五香港恆生指數重挫659.64點或2.67%，為24080.52點。國企股(H股)跌233.65點或2.65%，為8576.07點。

科技指數大跌3.25%。快手跌8.0%；美團跌3.87%。

阿里巴巴跌4.6%，報129.1港元；騰訊跌3.0%，報463.4港元。消息指出，微信、支付寶的靜態個人收款碼，將無法用於經營服務，無法用在非面對面的收款，為監管單位對條碼支付的新規定。消息衝擊了騰訊和阿里的股價。而國務院也決定加快推動法定數位貨幣試點計畫。

內地物業股下跌。世茂服務跌5.5%；金科服務跌7.1%；合景悠活跌7.5%。

內房股走疲。時代中國跌6.6%；雅居樂跌6.3%；合景泰富跌7%。

教育股下跌。中國春來跌9.7%；思考樂教育跌12.6%。

恆大系集體下挫。中國恆大跌10.4%；恆大物業跌7.9%；恆大汽車跌5.4%。