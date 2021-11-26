泰國Innobic與國際藥業創投Aztiq聯手投資特殊學名藥廠美時(1795)，未來將有更多的資源拓展全球市場，尤其是在東南亞市場，包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞以及其他東南亞國家。

Aztiq與Innobic合組的投資控股，不僅將成為美時的最大股東，也將成為艾威群集團另一個B2B事業體Adalvo的最大股東。歐洲公司Adalvo專注對外授權艾威群集團旗下產品，目前擁有90個以上全球策略夥伴、服務範圍超過全球100個國家。此項股權收購的交易完成後，美時將直接受惠Adalvo已建立好的全球經銷網絡，與全球頂尖的經銷商群成為合作夥伴。

美時董事長Robert Wessman所主導成立的國際藥業創投Aztiq與泰國Innobic，今日簽署股權收購協議，共同取得艾威群旗下AEMH100%的股權。其中，艾威群的原始主要股東包括財務性投資人CVC Capital Partners（CVC）、Temasek Holdings of Singapore（Temasek）以及Aztiq。此項股權收購的交易金額約達美金4.75億元，預估於2022年第一季完成交易。

透過此項股權收購交易，Aztiq與Innobic合組的投資控股，將成為美時的最大股東；AEMH仍為美時的控股股東。在經營團隊方面，Robert Wessman將繼續擔任美時的董事長，而由總經理Petar Vazharov帶領的經營團隊成員亦不會有任何變動，持續與董事會一起努力謀求股東權益的最大化。同時，美時與艾威群集團內所有公司的合作與資源共享均不受交易影響，仍按既定的營運策略運作執行。