台灣高鐵(2633)國車國造又邁進一步，結合中鋼(2002)生產的高鐵電車線維修工程車今天舉行啟用典禮，台灣高鐵推動「軌道工業本土化」進入一個新的里程外，同時，高鐵董事長江耀宗表示，原訂目標在2022年底達成維修物料在地採購比率倍增（由15％增加到30％），目前已經達到29.7％，各項維修工作自辦率更達91％。

今日啟用的高鐵電車線維修工程車，是由台灣高鐵提出設計概念、中鋼研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線（牽引/設備）車」二款新車。

車輛關鍵車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力；此外，車體設計更依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，不僅大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，更由於國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，故能進一步確保高鐵營運安全，充分展現台灣製造的在地優勢。

台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，當時盤點10年內（2018至2027）本土採購商機近170億元，目標在2022年底達成維修物料在地採購比率倍增（由15％增加到30％），這幾年來，台灣高鐵持續與國內產、學、研界合作，江耀宗表示，高鐵本土維修物料採購比率已經達到29.7％，各項維修工作自辦率更達91％，接近預定目標。

台灣高鐵本土化的成果來看，累計與80家國內廠商合作，成功開發出419件高鐵維修物料。目前更進一步擴大合作範圍至127家國內廠商，成功開發出1207件高鐵維修物料！預計2022年將有更多本土化成果陸續完成，包括：與工研院合作的「轉向架走行測試設備（BRT）」以及與台灣車輛公司合作的「柴液型調度機關車」等。

這次中鋼運用累積的技術量能，結合子公司中鋼機械產製能力，將高鐵現有6款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」的兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助於提升高鐵的維修作業能力。