大陸《人民日報》用戶端報導 ，大陸國家知識產權局針對各地特色美食因註冊商標引發索討會費、加盟費累訟情事，26日就已註冊並爭訟的河南西華縣美食「逍遙鎮」胡辣湯、陝西潼關美食「潼關肉夾饃」明確指示，從法律上，「逍遙鎮」作為普通商標，其註冊人並不能據此收取所謂的「會費」。「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊人無權向潼關特定區域外的商戶，許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費。同時，也無權禁止潼關特定區域內的商家，正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

據天眼查資訊顯示，潼關肉夾饃協會有240條開庭公告，其中209條為原告，起訴（提告）理由主要為「侵害商標權糾紛」及「商標權權屬、侵權糾紛」，被告遍及全大陸廣東、河南、吉林、天津、山西、安徽等省市。此外，已結案11項，有8項均以潼關肉夾饃協會撤訴告終。

除陝西潼關肉夾饃外，河南焦作市、濮陽市、安陽市等多地的胡辣湯店，因店名含有「逍遙」或「逍遙鎮」字樣，被西華縣逍遙鎮胡辣湯協會提告。一名在焦作經營胡辣湯店的王老闆表示，該市已有四五十家胡辣湯店被告，「不少店主都選擇換掉原來店名，有的門店招牌去掉了部分筆畫，有的門店直接去掉了逍遙或逍遙鎮的名稱。」

經查，截至目前，逍遙鎮胡辣湯協會有效註冊「逍遙鎮」商標3件，分別為原國家工商總局商標局2004年6月21日註冊的第3436143號「逍遙鎮」、2008年2月28日註冊的第3436141號「逍遙鎮」、2009年4月7日註冊的第4664367號「逍遙鎮及圖」，核定使用在第29類「胡辣湯」商品或第43類「餐飲服務」上，均為普通商標。其中第3436141號、第3436143號「逍遙鎮」商標，起初由個人註冊，後逍遙鎮胡辣湯協會通過商標轉讓取得該商標專用權。

報導稱，「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊依據是大陸《商標法》《商標法實施條例》和《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》。經查，原大陸國家工商總局商標局於2015年12月14日核准註冊第14369120號「潼關肉夾饃」圖形加文字商標，核定使用在第30類「肉夾饃」商品上。原商標註冊人為老潼關小吃協會，2021年1月27日公告核准變更商標註冊人名義為潼關肉夾饃協會。

從法律上，「逍遙鎮」作為普通商標，其註冊人並不能據此收取所謂的「會費」。「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊人無權向潼關特定區域外的商戶許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費。同時，也無權禁止潼關特定區域內的商家正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

目前，大陸國家知識產權局已責成地方相關部門深入瞭解事件進展，加強對各方保護和使用商標的行政指導，積極做好相關工作，依法依規處理有關商標糾紛，既要依法保護智慧財產權，又要防止智慧財產權濫用，處理好商標權利人、市場主體和社會公眾之間的利益關係。