陽明海運（2609）今（26）日舉行法說會，今年第四季歐洲線 美國線淡季不淡，目前陽明所有從亞洲開出的船舶班班滿載，到明年農曆年前預計還會有一波出貨小高潮。陽明前三季EPS為32.73元，第三季EPS為14.66元，法人推估，陽明今年全年EPS有機會挑戰45元以上。

近日陽明陸續與客戶洽談明年合約價，陽明透露，明年合約價確定上漲，因為今年合約價是在去年底、今年初談的，目前現貨價處於高檔，是去年的二到四倍價，預估明年合約價漲幅也大約二到三倍以上。陽明透露歐洲線陸續在談。

展望明年，陽明研判明年塞港情況逐漸改善，船舶載運量可望恢復，陽明載運量將增加10～15％。至於美西碼頭工會勞資談判的問題，相關主管機關重視，陽明也會持續注意未來變化。

就各方經濟數據觀察，明年景氣正向，目前運價處於高檔，已引起主管機關監管、客戶抱怨，未來上漲機率低，但回跌機率也小。