依交通部最新統計數據，今(110)年1-8月交通事故共計造成5,480名0-12歲兒童傷亡，換算下來平均每天約有22名兒童因交通事故受傷或死亡。有鑑於此，遠通電收長期配合政府，攜手靖娟兒童安全文教基金會推動兒童道安教育，亦串聯公益合作夥伴如國光客運、高齡化政策暨產業發展協會，守護騎士與高齡者之用路安全，今(26)日獲頒交通部「金安獎─企業團體貢獻獎」肯定。

交通部長王國材於致詞時強調，台灣每天有8個人因為車禍而死亡，這不只是交通問題，更是社會問題。為此，交通部從點、線、面推動交通安全，除了中央串聯地方政府，也仰賴民間企業響應，交通部特別感謝得獎企業努力推動道安，也希望透過金安獎，邀請更多企業團體一起投入。遠通電收總經理張永昌則表示，遠通基於對交通安全的重視，希望發揮點火的效應，號召更多企業朋友響應，也感謝所有與遠通齊力推廣道安的公益夥伴，願意為守護弱勢交通使用族群盡心力。

遠通電收獲頒交通部「金安獎─企業團體貢獻獎」肯定。交通部政務次長陳彥伯（左一）、遠通總經理張永昌。(圖/遠通提供)

遠通電收表示，自107年起，遠通即參進靖娟小黃帽計畫推動學童道安教育，108年合力製作「兒童道安數位影片教材」提供全台小學免費下載教學，期待縮短道安教育之城鄉差距。好消息是，今年10月甫推出第二集數位教材─騎乘篇，申請學校數量已達726所創新高，等於全台灣有近三分之一的小學都來申請；此外，這也是繼綠島、澎湖之後，首度有位於金門的小學來申請，不僅續朝道安教育零距離的目標邁進，更大幅降低疫情限縮志工進校實體宣導的影響。

遠通攜手靖娟續推道安數位教材全台近三分之一小學申請，申請學校數量達726所創新高。 (圖/遠通提供)

遠通電收今年起將守護年齡層擴大至高齡壯士代族群，攜手台灣高齡化政策暨產業發展協會(簡稱高發會)，運用壯世代的語言、串聯方式與社群平台共同推廣正確用路觀念。遠通也表示，由高發會與遠通主辦、交通部道路安全委員會所指導的「路老師先修班」已於今年11月開始舉辦，後續還會透過Podcast社群，宣導用路安全，明年更期待從參與先修班的壯士代朋友中，培訓出合格的路老師。

遠通攜手高發會響應道安會推廣「高齡路老師先修班」公益講座，總體參加人數超過百人。(圖/遠通提供)

遠通電收也預告，將串聯國道ETC本業與公益行動，投入推廣「2022臉部平權運動臺北國道馬拉松」活動，此為繼107年起持續支持陽光基金會推動「擁抱陽光 讓愛飛揚」募款，首次贊助公益路跑活動，屆時也將規劃eTag用戶專屬公益活動，號召愛跑步的用路朋友闔家光臨，用愛邁出在國道上的每一步。

交通部金安獎自79年開辦，歷經超過30個年頭，素有台灣交通安全奧斯卡獎之稱，其中，企業團體貢獻獎由各地方縣市政府、教育部、內政部警政署及交通部提報促進道路交通安全有特殊成效之企業或團體，並經由專家學者投票選拔最優之前5名單位。遠通電收通過書面資料審查與評審團面試後脫穎而出，同時也是首家整合電信、資訊、運輸科技的獲獎企業。