台中藍鯨的泰國外援皮薩邁頌賽（右）上輪對桃園國際梅開二度。（中華足協提供）

木蘭女足聯賽27日展開本季第2循環賽事，開季仍保持不敗的台中藍鯨、花蓮將於花蓮美崙國中足球場上演「天王山」之戰。衛冕軍花蓮上周締造跨季連20場不敗的聯賽新猷，但因0比0遭新北航源FC，以兩分之差將聯賽榜首讓給藍鯨。由於藍鯨與花蓮本季不會再碰頭，明日對決很可能決定本季后冠走勢。以下為木蘭聯賽官方整理之第6輪觀戰重點：

花蓮vs. 台中藍鯨（17:30 花蓮美崙國中足球場）

●花蓮上一輪在主場0-0被航源逼和，目前3勝2和，例行賽已跨季20連不敗，創造全新的花蓮障礙，但也因同一日藍鯨獲勝，藍衫女孩目前以4勝1和領先兩分，因此衛冕軍在這場決戰中有非勝不可的壓力。

●兩隊在首輪以0-0握手言和，花蓮對藍鯨各項賽事已5連不敗（聯賽3勝1和，聯賽盃1勝；聯賽4連不敗），目前花蓮對藍鯨最長不敗紀錄為2015~2017賽季的7連不敗（3勝4和）。

●神盾對決：雙方開季前5輪均僅失1球，雙雙創下木蘭聯賽開季前5輪的最少失球紀錄。

●王牌射腳單挑：花蓮譚汶琳目前以5進球領先進球榜，但藍鯨皮薩邁頌賽上一戰對國際梅開二度，僅1球之差緊追在後，本輪聯賽兩大進球高手將正面對決。

博士門神朱芳儀（右）雖然屢屢救險，桃園國際首循環5戰仍丟了23球，本季進球也尚未開胡。（中華足協提供）

桃園國際 vs. 台北熊讚（14:00桃園青埔足球場）

●桃園國際在青埔的開幕戰中以0-5敗給熊讚，面對熊讚歷史戰績被拉開為0勝3平7負，本周在桃園青埔將持續挑戰對上熊讚的首勝。

●國際上周以4-0敗給藍鯨，開季已5連敗且連5輪、450分鐘未進球，開季5戰丟23球，持續刷新木蘭聯賽史上最低迷數據紀錄，這也是木蘭聯賽首次有球隊單一循環0進球，本戰期待進球的救世主出現。

●來自獅子山的前鋒莎拉上輪因傷被換下，球隊原本就精實的戰力再度拉警報，連防護員葉定慧都必須披掛上陣救火，情勢嚴峻自不待言。但好消息是，陣中後防大將李佾蓁已經復出，對國際而言無疑是及時雨。

●熊讚上一輪以1-1踢平陽信，不但中止了2連敗，而且靠著隊中領袖林雅涵的進球，也讓隊史最長的322分鐘進球荒畫下句點。

新北航源FC（右）在復賽後展現出色體能狀態，上輪還成功逼和衛冕軍花蓮，讓爭冠局勢發生變化。（中華足協提供）

高雄陽信vs. 新北航源FC（17:00 高雄國家體育場）

●高雄陽信首輪對戰新北航源以2-1獲勝，歷史戰績變為5勝2負0和，本周高雄若贏球，將繼2019賽季以來首次對航源連勝，新北軍團也勢將全力阻擋。

●航源上一輪0-0逼和衛冕軍花蓮，拿下隊史對上花蓮的第一分。三後衛戰術奏效、球員體能狀態明顯提升，不僅可見教練團的用心，此戰對上陽信勢必信心大增。

●前隊友對決：雙方隊內進球王陽信楊雅涵（3球）、航源李翊汶（3球），兩位前國際隊友將在此戰互尬火力。