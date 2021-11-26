反萊豬公投在即，反瘦肉精毒豬聯盟今自發性召集數名醫師、專家，針對萊劑的健康風險作「考前總複習」。國民黨文傳會主委凌濤表示，近期反萊豬意識高漲，並獲得多數民意相挺，也讓昔日畏懼民進黨政府打壓、「查水表」的醫界，決定勇敢為全民健康發聲，反萊豬的「骨牌效應」，即將壓垮蔡政府。

民進黨強行讓萊豬叩關，凌濤批評，當年的教授陳吉仲如今成為護萊豬主委，去年選擇挺身而出的「反萊豬」醫師蘇偉碩，便成了蔡政府的頭號公敵，在執政黨的群起圍毆下，可以看見寒蟬效應擴及，許多專家即便敢怒也不敢言。

隨著1218公投倒數，民調顯示，國人高達近7成反對萊豬進口。凌濤指出，民意浪潮已化為堅定的力量，包含蘇偉碩、兒童腎臟科醫師錢建文、高雄醫學大學生物醫學博士王文心等人，今天選擇為國人的健康挺身而出，並示警萊劑恐引發「心血管」健康疑慮，也有新的醫學證據指出，萊劑對動物具有「神經毒性」。

凌濤表示，食安是日常生活極為重要的一環，人民本就有權利決定吃下肚的東西，即便是民進黨一貫鴨霸、蠻橫的作風，也抵擋不了民意反撲的海嘯，全體台灣人民會用投下同意票堅定反對萊豬，「把民進黨開放的萊豬給退回去」。