割包皮與否一直困擾著不少「包莖」男士，然而這並非是現代人的專利，醫師指出，最早的割包皮手術在上古時期就有，並以「割禮」來稱呼這項技術，甚至被紀錄在山洞壁畫、古埃及墓穴中，只不過當時並非基於衛生考量，而是跟宗教信仰、當地成年儀式有關。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修日前在臉書粉專PO文指出，男性割包皮的源起已經不可考，已知在古代有些國家會以割禮來當作區分奴隸的方式，但更多的是因信仰而進行割禮儀式，在某些特定宗教中認為割禮是神聖、潔淨的儀式，或是有些部落傳統將此視為成年禮的一部份。

不過隨著文明越來越進步，小朋友的人權得到重視，因信仰而進行割禮的行為也因此逐漸減少，現今割包皮的人多半都因包莖嚴重妨礙到日常生活，或是為了衛生、個人喜好而進行手術。

隨著時代進步，割包皮的手術方式也從無麻醉鈍刀演變到傳統割包皮手術，近期更是進化到包皮槍環切手術。

醫師進一步指出，撇開無麻醉、鈍刀的不人道手術方式不談，盛行已久的傳統手術是醫師以雙手進行切割、電燒止血、縫合的方式，容錯率低，只要醫師一個環節失誤，基本上手術是不可逆的，不管切口或是縫合的步驟都有可能造成外觀上的落差。

至於新型包皮槍環切手術則彌補了以上缺點，運用儀器進行切割，出血的部分以釘子瞬間壓迫止血，可以更快、更安全的完成手術，且外型也會更加美觀。