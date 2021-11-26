台灣高鐵公司耗資12餘億元與中鋼公司合作，打造出第一輛本土化新型高鐵電車線維修工程車，今日正式啟用。高鐵公司董事長江耀宗表示，新的電線維修車為台灣國車國造重要里程碑，把高鐵現行6種進口工程車功能整合，變成量身訂做、系統整合的新車，大幅提升維修效率與工作安全。

高鐵的新型電車線維修工程車是為高鐵作業需求量身訂做，工作平台空間最大化，提升維修效率與人員高空作業安全。（陳祐誠攝）

台灣高鐵公司自2017年首度舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，當時盤點10年內（2018至2027）本土採購商機近170億元，目標在2022年底達成維修物料在地採購比率從15％增加到30％，目前已達到29.7％，各項維修工作自辦率則達91％。

江耀宗指出，今日啟用的高鐵電車線維修工程車，是高鐵提出設計概念、中鋼公司研發製造，將現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」及「電車線延線車」2種新款車，關鍵車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，降低維修成本及零件庫存壓力。

此外，車體設計依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，提升維修效率與人員高空作業安全，由於是國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，更能確保高鐵營運優勢。高鐵現已取得電車線延線車與多功能維修車各2輛，後續還有8輛車，分別於明、後年交車。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼有許多物料都是透過軌道運送，因此與高鐵、台鐵、台北與高雄捷運等單位合作，共打造52輛軌道工程車。這次高鐵電車線維修工程車，從設計、製作、組裝到試車的國產化比例達到6成，與國內優質廠商一起提升本土軌道產業競爭力。