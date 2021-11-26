台灣高鐵（2633）、中鋼（2002）合力設計開發的「電車線維修工程車」26日正式啟用，實踐「國車國造」政策，台灣高鐵規劃2022年底維修物料在地採購比率將由15％增加到30％，積極推動「軌道工業本土化」目標。 由台灣高鐵提出設計概念、中鋼研發製造的電車線維修工程車，是將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線（牽引/設備）車」兩款新車。車輛關鍵車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7％，各項維修工作自辦率也達到91％，新啟用的「高鐵電車線維修工程車」，更是台灣高鐵「國車國造」的歷史新頁。未來規劃在2022年底，達成維修物料在地採購比率由15％增加到30％的倍增目標，進一步加速推動軌道工業本土化進程。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼開發及製造軌道工程車輛已累積20多年經驗，共承製台鐵、北捷、高捷及高鐵等共計52輛軌道工程車。運用累積的技術量能與結合子公司中鋼機械產製能力，將台灣高鐵現有6款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助提升高鐵維修作業能力。本案從設計、製作、組裝到試車國產化比例高達6成。

據統計，台灣高鐵目前本土化合作範圍已擴大至127家國內廠商，共同開發出1207件高鐵維修物料，預計2022年將有更多本土化成果陸續完成，包括與工研院合作的「轉向架走行測試設備（BRT）」以及與台車合作的「柴液型調度機關車」等。

江耀宗指出，未來希望透過台灣高鐵的專業人才持續參與台灣鐵道技術進步、推動產業發展，期為旅客提供美好的高鐵旅程，並成為國家社會不斷前進的動力。