GE公司舉辦的創意能源提案競賽「GE卓越創新獎」，公布得獎名單，台灣6組參賽隊伍作品從116件的創意提案中脫穎而出，抱走總獎額破百萬的豐富獎金。攜手桃園市政府與台灣電力公司為亞洲首辦創意競賽，以「增加電力供給同時降低碳排放」及「減少台灣能源需求和消耗」兩大議題，共同為政府加強能源永續性以實現台灣低碳未來的目標努力。

桃園市政府持續與各界擴展再生能源，打造永續、有韌性、兼容的桃園。政府目標於2025 年逐步淘汰其能源結構中的所有核電，並將天然氣的使用量增加到 50%，同時減少煤炭的使用，並增加再生資源，讓有著快速、靈活、更高效的天然氣的優點創造了機會，有助於平衡國家電網並滿足未來需求。桃園市長鄭文燦表示：「台灣的能源轉型政策以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為原則，市府近年積極投入能源轉型，落實地方能源治理，推動再生能源發展，再生能源設置量為北部縣市最高，其中太陽光電裝置容量已達409.574MW，較升格前已成長約78倍；在能源轉型的道路上，不論是增電或節電，公民參與都是成功的關鍵之一，市府與GE Gas Power及台電公司攜手合作舉辦卓越創新獎，透過徵件活動，讓桃園未來在地方能源治理上，能捲動更多民間的力量來完成。」

台電鍾炳利總經理表示，恭喜今天GE卓越創新獎的得獎者，也謝謝桃市府和GE的支持，更謝謝每一位關心台灣環境永續問題的各位，共同為台灣能源找尋更美好的未來。

GE Gas Power亞太區總裁暨執行長Ramesh Singaram指出，透過GE卓越創新獎的競賽，每一份提案都有助於台灣實現脫碳目標，我對於台灣的人才素質以及創新能量印象非常深刻。希望藉由這個活動做為回饋台灣社會的一份心力，我們特別感謝桃市府和台電大力支持卓越創新獎，希望透過這次的競賽，提升大眾對台灣能源議題的關懷。這是應對氣候變化和在未來在通往低碳排放世界之路的關鍵。

本次「GE卓越創新獎」吸引了各界專家、學術界和青年的興趣，藉此培養創新理念和讓更多台灣人才被看見。 競賽分為社會組和學生組兩個組別，每組優勝者將獲得現金獎勵，以進一步實現他們的創意想法：第一名將獲得新台幣25萬元，第二名將獲得新台幣15萬，第三名將獲得新台幣10萬。此外，每名10名學生將獲頒新台幣一萬元的特別獎。