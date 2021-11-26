進入傳統旺季，且，南科台積電等科技廠辦群聚效應持續加溫、高雄房市飆漲，帶動預拌混凝土需求大增；國內前三大廠國產建材(2504)、台泥(1101)、亞泥(1102)轉投資的亞東預拌，及環泥(1104)手中訂單已到年底，第四季營運成長無虞。

市場估，國產建材、台泥、亞東預拌第四季的出貨量會季增5%以上；主要發貨市場在高雄、台南的環泥，第四季的出貨會比第三季多7-10%。

國內預拌混凝土市占約17.5％的國產建材指出，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，又帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，帶來非常龐大的混凝土需求。

2021年至今，國產建材指出，「出貨出到手軟」！在全台各科學園區積極蓋廠需求帶動，今年前3季國內合併營收與稅後淨利，都已創下同期新高紀錄。

依台泥內部所訂目標，今年混凝土出貨量可達540萬立方米。台泥指出，第四季一向是預拌混凝土出貨的傳統旺季，第三季初因雨季因素，出貨稍 有落後，不過從9月下旬後，預拌混凝土廠已加快出貨腳步，逐漸恢復成長軌道，第四季會衝今年高峰。

環泥預估今年預拌混凝土的出貨量會呈「季季高」；環泥指出，台南、高雄地區6月受到豪雨的侵襲，造成 科技廠辦、民間建築工程工期受到影響，對預拌混凝土需求減少，第二季末營收因而下滑減少。第三季初雖有氣候影響的因素出貨稍降，但，整體需求已經慢慢起來，第三季出貨已是逐月增加。而依目前手中訂單量來看，第四季的出貨量應是今年單季最多。