澳洲國防部長杜登在澳方追蹤一艘駛入專屬經濟海域的中國軍艦後，今天表示，中國「令人擔心」的行動與其宣稱促進區域和平繁榮的言辭不符。

杜登（Peter Dutton）引據中國將南海軍事化、近來對台灣的威嚇以及在香港頒行國安法等，作為中國言行不一的例證。

杜登在坎培拉演講時說：「對於中國政府經常宣稱他們致力於和平、合作與發展的說辭，我們都很熟悉了。」

「然而我們也目睹，中國的行為和言辭嚴重脫節。對於中國政府從事日益令人擔心的活動，我們非常密切地觀察。」

坎培拉中國大使館表示，杜登扭曲了中國的外交政策，誤導了澳洲人民，並「煽動各民族和各國之間的衝突與分裂。」

坎培拉中國使館發表聲明說：「如果澳洲政府的國家戰略是建立在這種盲目的分析和過時的心態上…很難想像中、澳關係會朝好的方向發展。」

澳洲和中國關係在2020年陷入低谷，當時澳洲支持聯合國，對率先在中國出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進行溯源調查。

普遍認為，澳洲、美國與英國9月簽署的安全協定AUKUS是為了要在中國勢力日壯的情況下，試圖強化3國在此地區軍力。中國稱，AUKUS已危及世界和平。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）1101126

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