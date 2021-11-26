台中土地交易價格創新高，市府大幅調降公告地價20.06％，引發監察院關切，綠營26日要求地政局勿以政治考量，調整應適可而止，藍軍則反嗆，前市長林佳龍不是也曾調降6％，市府表示，此舉符合市長盧秀燕上任後積極推動「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果，今年公告地價還在審議中，不是地政局能決定 。

民進黨議員何文海今日在市議會交通地政委員會表示，台中市房價飛漲，7期土地1坪賣到300萬元以上，500坪大面積土地交易熱烈，地價稅調漲應適可而止。

民進黨議員何文海表示，台中市房價飛漲，7期土地1坪賣到300萬元以上，500坪大面積土地交易熱烈，地價稅調漲應適可而止。（盧金足攝）

民進黨議員陳淑華質疑，台中市府公告地價調降有政治目標，要求地政局秉持專業，目前雖還未提出調幅，但顯已有腹案，調查地價幾近完畢，不能有政治因素干擾。

台中市府地政局長吳存金強調，調整地價稅符合「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果，今年公告地價還在審議中，不是地政局能決定。（盧金足攝）

國民黨市議員陳政顯認為，地價稅要依長期持有稅精神，機會稅為交易稅則應趨於市價，以市場機制為主。

對台中市地價稅遭綠營質疑，交通地政委員會召集人楊正中反批「林佳龍時代也曾調降6％，那時民進黨怎不講適可而止」，交易稅是漲價歸公，而且台中市在公告現值達到市價的9成以上，地價稅到底要不要降？還是要視市場機制。

地政局長吳存金說，地價稅調整漲或降，地政局無法決定，要依地價評議委員會做決定，但以民之所欲，常在我心，屬交易稅的買賣漲價歸公。

明年1月1日地政局會重新公告地價，希望台中市疫情相對的緩和時，市府能體恤民意，振興百業，市府推動的五大指標，地價稅屬於地方稅，不是中央的賦稅，可以增加地方財政健全，另外，就是要考慮簡政輕稅，減輕民眾的負擔。

她說，地政局在全市11個地政事務所舉辦11場的說明會，收到的意見書包括持平或調降預計12月中旬，會請地價評議委員會來評議，評議結果明年的1月1日公告周知。

針對中央質疑台中市調降公告地價，帶動房價上漲，吳存金舉竹北、桃園等其他縣市，公告地價未必調降，但房價依舊上漲，連高雄房價也上漲，公告地價調降與房價上漲，顯然沒有直接數據有關連，所以調降公告地價見仁見智，她都可以接受。

台中市由地價評議委員會的委員本諸專業評議考量，望當然不要有政治的考量，尊重的就是傾聽民意，尊重民意。

對監察院關切台中市調整地價稅的問題，市府表示，2020年公告地價平均下跌20.06％，經計算有9成納稅人，約85萬戶應納地價稅降低，一般用地平均減少約2560元，調降幅度21％；自用住宅用地平均減少約168元，調降幅度約17％，是地價及標準評議委員會專業客觀的評議結果。

市府表示，2020年公告地價調降後，檢視地價稅各課稅級距納稅戶及其應納稅額比例，與2016年及2018年公告地價調整後相當；2020年公告地價調降是在財政紀律下，參考內政部訂頒調整原則，廣納彙整市民及各方人士意見後，將查估成果及民眾的心聲一併陳報給台中市地價及標準地價評議委員會審議，交由公正專業的委員做出最終的決定，整個過程嚴謹且公開透明。