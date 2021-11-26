新北市鶯歌區國慶街是聯繫三峽區的主要道路，但因鶯歌周邊老舊房屋林立，道路寬度窄小，車流經常在文化路、國慶街口打結，交通堵塞狀況行之有年。市議員蘇泓欽表示，市府近期常用加蓋手法拓寬道路，而國慶街鐵橋至環河路南靖橋間的鶯歌溪段，若能透過加蓋方式闢建數百公尺的道路，通往館前路、外環道，有望將車流引導。

蘇泓欽表示，鶯歌溪從陶瓷老街到南靖橋的這段河道溪水，主要以子母溝方式流通，平時溪水是由子溝流到大漢溪，雨勢較大時溪水才會漫流到母溝，若能用加蓋方式拓寬約6米的道路，國慶街就能直通館前路，解決地方長期的交通問題。

蘇泓欽說，土城亞洲路就是以大安圳加蓋方式拓寬，解決路幅不足問題，市府既然能計算出大安圳的洪水重現齊聚，相信同樣做法也能運用在鶯歌溪上，且前幾年強颱蘇迪勒侵台時，鶯歌溪溪水也未高漲影響安全，盼十河局能再做評估研議。

十河局表示，鶯歌溪興建懸臂拓寬道路計畫從2018年起就已陸續評估，但考量該段溪流屬於下游匯流處，溪流窄小、水勢湍急，若設置懸臂恐有安全問題，另外溪流兩側又有民房緊鄰，若動工就需拆除堤防，也會涉及到民房拆遷。

十河局指出，近期中央工程已鮮少用加蓋方式拓寬道路，因加蓋的材質多為混泥土鋪面，對生態環境不是很好，加蓋後沒有陽光照射，惡臭味問題也難解，因此沒有考慮用加蓋方式興建，因此鶯歌溪上面興建道路方案目前不可行，但十河局都很希望推動，若市府未來都計能檢討周邊用地新闢道路，應可根本解決民眾及遊客通行的問題。