宇峻奧汀預計將於2021年冬季發行的經典IP正統續作《永恆星語：燐光起源》，過往《永恆星語》、《燐光星語》、《極光のレムリア》的歷代人氣角色都將在本作登場，並推出兩位《風色幻想》限定角色「凱蒂」、「燧火」，官方表示現在參加事前預約就可以獲得！

延續一代史詩劇情，冒險不留遺憾！

劇情發生在「時之禍」之後，玩家將扮演來自「現實世界」具備特殊能力的「特異點」，可以強化被召喚出來、訂立契約的冒險者。與成為夥伴的古露露、天薙劍姬一同前往「黑霧地區」，為拯救能源崩壞的阿維斯陀大陸努力。而來自八個不同世界線的「特異點」，究竟會成為夥伴還是敵人呢？全新的冒險與過往的故事，交織成歡笑中帶有淚水的史詩篇章！以下也將釋出歷代人氣角色介紹，讓粉絲們一飽眼福！

旅行商人—凱蒂（初出：風色幻想5）

阿維斯陀大陸上有名的行動商人，看起來像可愛且有點傻裡傻氣的女孩，十分膽小，夜半的一點風吹草動都足以讓她驚醒並快速收拾完所有行李，逃跑到她自認安全的地方。

「對、對不起……但是凱蒂這邊，不接受殺價喔！是真的不接受喔！」

旅行商人—凱蒂（初出：風色幻想5）

迅雷一閃—燧火（初出：風色幻想6）

來自異世界的少年，是與魔法少女一起行動的搭檔，但就和普通魔法少女作品中的男角一樣，是不被注意且人氣低迷的存在，不過他個性樂天知命，一點都不在意這些設定。

「聽說魔法少女身旁的男角都沒什麼人氣，完全沒關係，我不在意這種事。」

迅雷一閃—燧火（初出：風色幻想6）

天之羽斬—天羽劍姬（初出：永恆星語）

沉默寡言，不喜歡與人接觸的少女，雖然看起來如普通人一般，但其實是由一把十個拳頭長度的神劍所衍生之劍靈。曾有段時間被主人捨棄，獲得自由的她開始在世界上尋找一名和她相似的劍靈，目的不明。

天之羽斬—天羽劍姬（初出：永恆星語）

特派祭司—菲碧（初出：燐光星語）

直屬於芙莉迦教會的高階神職者，外表看起來是個非常膽小容易受怕的小動物，也經常太容易就受到驚嚇而躲到他人身後。平時看起來相當可愛，但是戰鬥手法卻是典型的卑鄙，為了致勝，連己方都可利用，不過本人並沒有要將他人當成犧牲品的意思。

特派祭司—菲碧（初出：燐光星語）

護衛機兵—海蓮（初出：永恆星語）

來自異世界的時空調查員專屬護衛機兵。與魔械人相比少了一點情緒波動，但跟機器人相較之下有多了一些人情味。原本準備與主人返回原時空交付任務，卻在出發前感知到先前追捕的最惡通緝犯，座標出現在神秘時空列車上。

護衛機兵—海蓮（初出：永恆星語）

聖巫女—薰（初出：極光のレムリア）

身穿華服，年約及笄的少女。看似柔弱，卻習有召喚式神，早已失傳的古紅蓮咒術。在奧賽堤亞大陸間遊歷，具有精密儀器毀損體質，除了泛用型通訊器，無一不遭受到損壞的命運。

綘月、哈默蒂、薰將會在後續的「紅蓮的巫女」活動中登場！

聖巫女—薰（初出：極光のレムリア）

同場加映官方粉絲團活動 —「PV分享活動」

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《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年冬季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。