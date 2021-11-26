國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前調升台灣主權評等從AA-調升到AA等級後，中國輸出入銀行之長期外幣信用評等，也由「AA-」至「AA」，同時確認國內長短期信用評等，分別維持「AAA(twn)」及「F1+(twn)」，評等展望「穩定」，相關評級係國內銀行業所獲得之最優信評等級，顯示輸出入銀行債信極佳及履約能力極強。

台灣經濟自2020年起受新冠肺炎疫情影響，輸銀在執行政府對外貿易政策的同時，仍能保持適度之獲利能力；該行2020年之稅前淨利未受疫情影響而下滑，反較2019年成長5.65%，為唯一呈現正成長之公股銀行，本年度雖美元及新台幣利率在低檔情況下，前十個月累積稅前淨利也能維持與去年同期相當水準。

輸銀為國營政策性專業銀行，肩負配合政府政策促進出口貿易以及協助國家經貿發展之任務，該行今年三大業務「融資」、「保證」及「輸出保險」業務亦不受疫情影響，前十個月業績分別較去年成長3%、6%及13%，而在業績增長的同時，仍能兼顧風險控管，維持良好的資產品質及充足的呆帳準備，該行十月底逾期放款率在0.032%，呆帳覆蓋率4501%，在國銀中名列前茅。

該行積極推動政府紓困方案，協助企業度過疫情難關，據該行統計資料顯示，截至本年10月底止，紓困方案累積核准件數11701件，金額達新台幣1755.13億元，該行並於金管會舉辦之「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比項目中，連續第一、二期均榮獲行政院長頒發「公辦紓困授信餘額占授信總餘額比率」第一名之表揚。