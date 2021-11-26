網安設備廠其陽(3564)今日應邀參與櫃買中心業績發表會，董事長李昌鴻表示，今年接單狀況創下歷年最佳，缺料及母公司友通搬廠則影響前10月出貨狀況，隨著缺料有所緩解、漲價效益顯現及生產狀況恢復，可望帶動後續營運成長，明年最大壓力仍是如何順利出貨。

觀察其陽2021年前三季各區域營收貢獻，受中國大陸自45％升至55％、美洲自21％升至24％，亞太自25％降至14％、歐洲自9％降至7％。以產品營收觀察，系統產品自82％升至87％，板卡產品則自18％降至13％。

以前三季各產品應用來看，其陽主力的統一威脅管理（UTM）自63％降至59％、物聯網（IoT）自12％升至17％，防火牆（FW）維持13％，應用交付控制器（ADC）6％、軟體定義廣域網路（SD-WAN）及5G／邊緣運算各3％，則與去年大致相當。

其陽董事長李昌鴻表示，考量高階網安設備未來需求成長可期，友通2年前投資入股其陽後，將其陽定位為以網安為主的專業公司。透過調整產品結構後，其陽目前產品平均售價（ASP）已較以往提升超過50％，網安設備需求今年以來亦明顯提升。

李昌鴻指出，往年第四季為全年營運高峰，今年因受缺料影響，客戶在料件齊全下就會拉貨，第三季營收創高主因中國大陸客戶提前拉貨。不過，其陽今年接單狀況創有史以來最佳，第四季仍有非常多訂單未完成，目前仍在致力滿足客戶訂單需求。

李昌鴻表示，缺料使訂單達交率不如預期，接單出貨比（B/B Ratio）最高曾逾2、目前仍有1.8。加上6～9個月的產品調價落差，使前三季毛利率及營益率下滑，不過，產品調漲已陸續完成、配合缺料略有緩解，後續狀況可望回升。

其陽10月自結合併營收1.67億元，月減28.65％、年增22.35％，累計前10月合併營收14.83億元、年增9.69％，雙創同期新高。李昌鴻說明，10月營收下滑主因母公司友通搬廠影響生產，隨著廠房搬遷完成，11月起出貨狀況就會恢復正常水位。

展望後市，李昌鴻表示，目前在手訂單多、成熟製程的B料仍最缺，明年最大壓力是如何出貨給客戶。而數位轉型帶動企業網安需求，目前數據中心、企業專網及混和雲需求相當高，而終端客戶亦能接受產品漲價，有助產業健康發展，後續將持續爭取高階產品訂單。